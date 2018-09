Kevin Mirallas, prêté par Everton à la Fiorentina cette saison, a fait ses débuts pour le club florentin à l'occasion du match reporté de la première journée, mercredi à la Sampdoria (1-1).



Dennis Praet, blessé depuis le 12 août, est lui monté à la 55e minute de jeu pour le club génois. La Fiorentina a ouvert le score à la 13e minute grâce à Giovanni Simeone, fils de l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone (13e). En seconde période, Gianluca Caprari a égalisé pour la Sampdoria à la 60e. Monté à la 61e, Mirallas s'est illustré en envoyant un tir qui a frôlé le montant du but adverse (85e).

Au classement, les deux équipes comptent 7 points et sont respectivement 4e et 5e. A noter que cette rencontre a été reportée après l'effondrement meurtrier d'un pont au mois d'août à Gênes. L'accident avait fait 43 morts et les matches des deux équipes génoises avaient été reportés. La rencontre entre l'AC Milan et le Genoa doit se disputer le 31 octobre.