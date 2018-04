Le duel entre Mayence et Mönchengladbach, comptant pour la 28e journée du championnat d'Allemagne, s'est terminé par un match nul (0-0). Thorgan Hazard a joué tout le match avec le Borussia.

Mönchenglabach, qui reste sur trois partages et une défaite, reste 9e (37 points). Mayence est 16e et premier descendant avec 26 points tout comme Wolfsburg (15e), le club de Landry Dimata, Divock Origi et Koen Casteels.

En Espagne, Malaga s'est imposé de justesse face à Villarreal (1-0) grâce à un but de Chory Castro (37e). Le buteur a cédé sa place à Maxime Lestienne (75e). Valence, où Andreas Pereira est monté au jeu (80e), a signé le même score à Leganes via un tir à la limite du rectangle de Rodrigo (62e). Adnan Januzaj a également du se contenter d'une montée au jeu (72e) lors du partage de la Real Sociedad à Eibar (0-0).

Après 30 journées, Valence (62 points) est 4e, Villarreal (47) 5e, Eibar (40) 10e, la Real Sociedad (34) 15e et Malaga reste dernier (17).