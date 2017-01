L'attaquant allemand Lukas Podolski s'est régalé mardi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de Turquie.

'Poldi' a inscrit cinq des six buts de Galatasaray, qui s'est facilement imposée 6-2 contre Erzincanspor, club de D4. Luis Pedro Cavanda est monté à la 72e minute de la rencontre.

Mi-décembre, Galatasaray n'était pas parvenu à s'imposer sur le terrain de Erzincanspor (1-1). Cette fois, les Stambouliotes n'ont pas fait dans la dentelle, passant 6 buts à leur adversaire. C'était déjà 2-0 après 10 minutes suite à un doublé de Podolski (4e et 10e) mais Erzincanspor est revenu dans la partie grâce à Dulger (15e) et Ergun (25e). Rodrigues a redonné l'avance aux siens (27e) avant que Lukas Podolski n'ajoute trois nouveaux buts à son compteur (50e, 55e et 63e).

Deuxième de son groupe avec 11 points derrière Tuzlaspor (13 pts, D3), le 'Gala' s'est qualifié pour les 1/8e de finale. Erzincanspor (7 pts, D4) et Elazigspor (2 pts, D2) sont éliminés.