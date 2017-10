Le FC Dallas ne participera pas aux playoffs du championnat nord-américain de football (MLS) malgré une victoire 5-1 face au Los Angeles Galaxy, dimanche, lors de 34e et dernière journée de la saison régulière. Roland Lamah a réalisé un doublé durant cette dernière journée.

A la 37e minute, Lamah a répondu au but d'ouverture de Ciani (2e). Hedges a ensuite donné l'avantage à Dallas (41e). Lamah a marqué le troisième but en début de seconde période (49e). Lamah termine sa première saison en MLS avec 11 buts en 32 rencontres. Barrios (68e) et Diaz (73e, penalty) ont fixé le score à 5-1.

Dallas totalise 46 points, autant que San José. Mais les Eathquakes, victorieux 3-2 contre Minnesota, comptent deux victoires de plus, ce qui leur permet de s'emparer de la sixième place, la dernière à donner accès aux playoffs, de la Conférence Ouest. Dallas paye sa mauvaise forme depuis l'été, avec seulement deux victoires en quinze rencontres.

Déjà éliminé, l'Impact Montréal s'est incliné 2-3 face à New Eagland. Laurent Ciman a disputé l'intégralité de la rencontre. L'Impact a recollé au score à deux reprises, via Bernier (45e+3) et Mancosu (90e), mais a subi un but de Rowe en toute fin de rencontre (90e+6). Fagundez (19e) et Nemeth (46e) avaient marqué les deux premiers buts de New England. Montréal termine neuvième (sur onze) de la Conférence Est avec 39 points.

Dans cette Conférence, Toronto a établi un nouveau record de points grâce à son partage 2-2 à Atlanta. La franchise canadienne, battue en finale de l'édition 2016 du Championnat MLS par Seattle (0-0 a.p., 5 tab à 4), a totalisé 69 points, soit un de plus que le précédent record détenu depuis 1998 par le Los Angeles Galaxy.