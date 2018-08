Romelu Lukaku va écourter de trois jours ses vacances afin de tenter d'être prêt pour la première journée du championnat anglais le 10 août. C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur de Manchester United José Mourinho mardi, après le match amical remporté contre le Real Madrid, mardi à Miami.

Contre le Real Madrid, les 'Red Devils' étaient toujours privés de nombreux internationaux. "Mes joueurs ont été exceptionnels dans leurs efforts, mais nous avons encore plus d'efforts devant nous, car dans quelques jours nous allons à Munich (pour un amical contre le Bayern le 5 août) et dans dix jours nous commençons la Premier League", a expliqué Mourinho. "Nous aurons Lindelof, qui a commencé à s'entraîner il y a deux jours, plus Rashford, Jones et Lukaku, car ils ont donné au groupe et à l'équipe trois jours de leurs vacances, donc ils reviendront trois jours plus tôt afin d'essayer d'être disponibles pour l'équipe."

Il y a quelques jours, Mourinho avait invité ses 'Mondialistes' à songer à "rentrer plus tôt pour aider l'équipe", qui est "épuisée". "Nous risquons d'avoir des ennuis en début de saison", avait prévenu Mourinho.

Manchester United recevra Leicester le vendredi 10 août en ouverture de la Premier League 2018/2019.