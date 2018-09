Pour des "raisons techniques", Mauricio Pochettino a décidé de se passer de Toby Alderweireld et de Kieran Trippier pour le déplacement à l'Inter Milan lors de la première journée de Ligue de Champions.

Les deux joueurs ne sont donc pas blessés, contrairement à Dele Alli (ischio), Moussa Sissoko (ischio) et Hugo Lloris (cuisse), tous absents. Contrairement à Alderweireld, devenu récemment papa, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé seront bien de la partie au stade Giuseppe Meazza. A noter que le défenseur central de 29 ans n'a toujours pas prolongé son contrat à Londres et pourra s'engager gratuitement avec n'importe quel club au terme de la présente saison.

Tottenham, qui a perdu ses deux dernières rencontres en Premier League, est tombé dans le groupe B en compagnie de l'Inter, du FC Barcelone et du PSV Eindhoven.

Origi se blesse

Divock Origi s'est occasionné une légère blessure à la cheville avec les espoirs de Liverpool le week-end dernier. L'attaquant belge doit donc faire une croix sur la réception du Paris Saint-Germain mardi lors de la première journée de Ligue des Champions. Jürgen Klopp, coach des Reds, l'a annoncé lundi en conférence de presse.

"Nous avons donné du temps de jeu à Divock avec les espoirs, il a marqué mais ne sera pas prêt pour mardi car il s'est légèrement blessé à la cheville. Ce n'est pas trop sérieux mais son test de ce lundi matin n'a pas été concluant", a déclaré Klopp.

Prêt ou pas, les chances de voir Origi jouer contre le PSG étaient minces. L'ailier de 23 ans doit en effet faire face à une rude concurrence dans le secteur offensif liverpuldien.

Roberto Firmino, blessé à l'œil contre Tottenham samedi en Premier League, reste lui incertain pour la rencontre de mardi. "S'il devait jouer aujourd'hui? Aucune chance, mais on espère tous que demain il sera OK. C'est une bonne nouvelle que ce soit proche. Quand c'est arrivé, tout le monde était un peu choqué."

L'absence de Firmino, élément clé du trident d'attaque du club de la Mersey sorti dès la 15 minute après avoir été blessé à l'œil par le Spurs Jan Vertonghen, serait un coup dur pour l'entraîneur allemand.

Steven Defour a fait son retour, présent avec les espoirs de Burnley

Steven Defour a joué ses premières minutes depuis janvier 2018 et sa grave blessure au genou. Le milieu de terrain belge, qui a mis un terme à sa carrière internationale avant la Coupe du monde, a joué une heure avec les U23 de Burnley ce lundi.

Vendredi dernier, les Clarets avaient annoncé avoir levé l'option dans le contrat du Belge, désormais lié au club anglais jusqu'en 2020. Steven Defour était écarté des terrains depuis janvier à cause de blessures au genou et au mollet. Il avait été opéré du genou en janvier, alors qu'il n'avait jusqu'alors pas manqué le moindre de match de championnat avec les siens. L'ancien Soulier d'Or avait commencé la préparation de la nouvelle saison cet été mais une blessure au mollet avait reporté son retour.

Steven Defour était passé d'Anderlecht à Burnley en 2016. Depuis lors, il a disputé 49 matches, marqué 3 buts et délivré 5 assists pour le club du Lancashire. L'équipe de Sean Dyche réalise un très mauvais début de saison et pointe à la dernière place de Premier League avec un petit point en 5 journées.