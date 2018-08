EN ALLEMAGNE

Witsel en sauveur du BVB

La situation était bien mal embarquée pour le Borussia Dortmund. En déplacement à Greuther Fürth pour le compte du premier tour de la Coupe d'Allemagne, le club de la Rhur a failli passer à la trappe d'entrée.

Monté au jeu pour le dernier quart d'heure, alors que le score était encore vierge, le médian a sauvé in extremis les Schwarzgelben grâce à un but à la 95e minute, ouvrant la porte des prolongations à sa nouvelle équipe, qui était menée depuis la 77e.

C'est à nouveau sur le fil que le BVB a trouvé le chemin des filets, grâce à Marco Reus dans les arrêts de jeu des prolongations, pour se qualifier pour le deuxième tour de la compétition.

Arrivé de Tianjin Quanjian début août, Witsel avait disputé quelques minutes en amical contre la Lazio. Il disputait son premier match officiel avec le Borussia. Dortmund débutera le championnat dimanche contre Leipzig.





EN ESPAGNE

Un partage pour les débuts de Batsman à Valence

Michy Batshuayi a effectué ses débuts avec Valence, tenu en échec 1-1 à domicile par l'Atlético Madrid, lundi, lors de la première journée du championnat d'Espagne.

Le Diable Rouge est monté au jeu à la 76e minute à la place de Soler.

Le score était alors déjà de 1 but partout. Parfaitement servi par le champion du monde Antoine Griezmann, Angel Correa a ouvert le score en faveur de l'Atlético (26e).

Valence a égalisé en début de seconde période. Après une excellente remise de la gauche de Daniel Wass, Rodrigo a parfaitement enchaîné contrôle de la poitrine et demi-volée victorieuse.

Avec la montée de Batshuayi, Valence, qui a commencé en 4-4-2, s'est disposé en 4-3-3, le Diable Rouge se plaçant au centre de l'attaque. Batshuayi a hérité d'un bon ballon, mais face au bloc défensif de l'Atlético bien en place, il n'a pas réussi à frapper (86e). En fin de partie, Batshuayi a offert à Wass la balle de match. Seul face à Oblak, le Danois a cependant vu le gardien détourner sa frappe (88e).





EN ANGLETERRE

Benteke s'incline face à Mignolet

Liverpool, où Simon Mignolet est resté sur le banc, s'est imposé 0-2 sur le pelouse de Crystal Palace, lundi, en clôture de la deuxième journée du championnat d'Angleterre. Face à son ancienne équipe, Christian Benteke s'est montré menaçant de la tête (56e) avant de céder sa place à la 70e minute.

Milner a ouvert le score sur un penalty sifflé pour une faute de Sakho sur Salah (45e). Sadio Mané a doublé la mise en contre, sur une passe décisive de Salah (90e+3). L'Egyptien, déjà en excellente forme, a également provoqué l'exclusion de Wan-Bissaka pour une faute en tant que dernier défenseur (75e).

Avec deux succès, Liverpool est à égalité (6 points) avec Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham et Bournemouth. Crystal Palace compte 3 unités.





EN ITALIE

Castagne s'impose largement avec l'Atalanta

L'Atalanta s'est largement imposée 4-0 face à Frosinone, lundi, en clôture de la première journée du championnat d'Italie. Timothy Castagne est monté au jeu à la 75e minute à la place de Gosens. Le capitaine Alejandro Gomez a été le grand artisan du succès de l'Atalanta avec deux buts (14e et 90e+1) et deux passes décisives, pour Hateboer (48e) et Pasalic (61e).