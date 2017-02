Découvrez les performances des Diables rouges en Europa League.

L'AS Rome a signé une victoire importante en déplacement à Villarreal (0-4). Radja Nainggolan, titulaire dans l'axe du jeu romain, est descendu à la 90e après avoir délivré une passe décisive à Edin Dzeko, auteur d'un triplé.

L'AS Rome a très bien négocié son déplacement au Madrigal de Villarreal, 6e en Liga espagnole. Déjà dominateurs en première période, les hommes de Luciano Spalletti ont ouvert le score grâce à Emerson (0-1, 32e) sur une frappe lointaine. En seconde période, l'inévitable Edin Dzeko y est allé d'un triplé pour mettre les 'Giallorossi' presque définitivement à l'abri (65e, 79e et 86e). Radja Nainggolan a délivré la passe décisive sur le dernier but du Bosnien.

Manchester United accueillait Saint-Etienne et permettait ainsi à Paul Pogba d'affronter son frère aîné, Florentin, défenseur gauche des 'Verts'. Les 'Red Devils' n'ont pas éprouvé de difficulté à venir à bout des Français (3-0). L'équipe de José Mourinho a pu compter sur Zlatan Ibrahimovic, triple buteur (15e 75e et 88e sur penalty) pour se forger un avantage confortable avant d'aller au Stade Goeffroy-Guichard mercredi prochain. Titulaire, Marouane Fellaini est descendu à la mi-temps.

Igor de Camargo est monté à la 60e minute du match perdu par l'APOEL Nicosie sur le terrain de l'Athletic Bilbao (3-2). Le club chypriote avait pourtant ouvert le score grâce à Efrem (36e) mais a ensuite encaissé à trois reprises. Efrem a marqué contre son camp (38e) avant les buts de Aduriz (61e) et Williams (72e). L'ancien joueur du Standard a relancé l'intérêt du match retour en délivrant un assist pour Gianniotas en fin de rencontre (89e).

Le Celta Vigo a été battu jeudi par le Shakhtar Donetsk (0-1) jeudi lors des 16es de finale aller de l'Europa League. Titulaire, Théo Bongonda a joué 58 minutes.

Deuxième de son groupe, le Celta Vigo défiait les Ukrainiens du Chakhtar Donetsk. A la demi-heure de jeu, Donetsk a marqué le seul but de la rencontre sur une contre attaque rapide ponctuée par l'Argentin Gustavo Ezequiel Blanco (0-1, 27e). Malgré une seconde période à l'avantage des 'Celticos', le club espagnol n'a pas pu revenir au score.

Thorgan Hazard, titulaire pour le Borussia Mönchengladbach, s'est incliné à domicile contre les Italiens de la Fiorentina (0-1). Les Florentins, globalement dominés par les 'Poulains' de Dieter Hecking, s'en sont remis à la qualité de frappe de Federico Bernardeschi pour l'emporter. L'Italien a inscrit l'unique réalisation du match sur un coup franc lointain (0-1, 44e).

L'AZ Alkmaar, avec Stijn Wuytens dans l'axe de sa défense, a subi la loi de l'Olympique Lyonnais (1-4). Les 'Gones' ont marqué via Tousart (26e), Lacazette (45e+2 et 57e) et Ferri (90e+4). Jahanbakhsh a sauvé l'honneur des siens sur penalty (68e).