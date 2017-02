Philippe Albert avait ouvert la voie, le 12 décembre 1994. Arrivé en début de saison à Newcastle, le défenseur avait inscrit un doublé contre Leicester. Avec ces deux réalisations, il avait ouvert le compteur but des Belges en Premier League .

Les années qui ont suivi, les Belges n’ont pas marqué de leur empreinte le championnat d’Angleterre. Albert et Marc Degryse ont planté quelques roses, mais la Belgique ne pesait pas lourd à côté d’autres nations bien plus présentes, comme les Pays-Bas.

Ce n’est en fait qu’après l’exode belge, en 2010, que le compteur diabolique s’est emballé en Angleterre. Les arrivées de Kompany, de Fellaini et puis des joueurs offensifs y sont pour beaucoup. Depuis la saison 2012-2013, la Belgique fait d’ailleurs partie des nations qui marquent le plus de buts en Premier League, avec un record de 68 buts Belges en une saison.

Le meilleur , pour l’instant, c’est Romelu Lukaku. Il a inscrit 18 % des buts belges en Premier League (72). Et il n’a que 23 ans… Ses buts ont permis à la Belgique de se placer dans le classement des nations les plus prolifiques Outre-Manche. Notre pays pointe à la neuvième place devant, notamment, l’Italie (398 buts) et l’Argentine (387 buts). Et les Belges peuvent espérer grappiller encore quelques places dans les années à venir. L’écart est en train de fondre avec le Nigéria et la Norvège.