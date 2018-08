Tielemans et Monaco débutent par une victoire 1-3 à Nantes



L'AS Monaco a bien débuté le championnat de France de football en allant s'imposer 1-3 samedi à Nantes. Youri Tielemans a joué l'intégralité de la rencontre avec l'équipe du Rocher.

Les vice-champions de France ont dû patienter avant d'ouvrir la marque par Rony Lopes (69e). Après, Monaco a multiplié les occasions. Ciprian Tatarusanu a bien retardé l'échéance en se détendant superbement pour repousser un coup franc de Stevan Jovetic, qui filait vers sa lucarne droite (75e), puis une tête piquée de Falcao, rentré six minutes plus tôt, sur le corner qui a suivi. Mais le gardien roumain n'a rien pu faire contre Jovetic (80e), qui s'est présenté seul au premier poteau, et sur une reprise de Falcao (83e). Emiliano Sala a réduit l'écart dans les arrêts de jeu (90e+2).









Chelsea a débuté le championnat d'Angleterre par une victoire à Huddersfield (0-3) samedi lors de la première journée. Eden Hazard est monté au jeu à la place de Willian (76e), juste le temps pour donner l'assist à Pedro sur le troisième but (80e). Du côté d'Huddersfield, Laurent Depoitre est rentré à la mi-temps (46e).

Ngolo Kanté (34e) et Jorginho sur penalty (45e) avaient lancé le Blues vers la victoire avant la pause.

Crystal Palace, de son côté, s'est imposé 0-2 à Fulham. Christian Benteke est sorti à la 83e alors que le score était acquis grâce à des buts de Jeffery Schlupp (41e) et Wilfried Zaha (80e). Chez les Cottagers, Ibrahima Cissé est resté sur le banc.

Christian Kabasele a joué tout le match avec Watford contre Brighton (2-0). L'Argentin Roberto Pereyra a marqué les deux buts (35e, 54e).

Découvrez son assist:

Vertonghen buteur avec les Spurs

Tottenham a réussi samedi son entrée en matière lors de la première journée de Premier League, s'imposant 1-2 sur le terrain de Newcastle United. Le Belge Jan Vertonghen a activement participé au succès de ses couleurs, marquant le premier goal de la partie dès la 8e minute de jeu. Le Diable Rouge a, de la tête, envoyé le ballon sur la transversale sur un corner. Le gardien a tenté de repousser le ballon hors de ses filets mais le but a été accordé.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont ensuite vu leurs adversaires revenir très rapidement au score via Joselu, servi par Ritchie à la 11e minute. Dele Alli a, quelques minutes plus tard (18e) finalement fixé le score final en faveur des Spurs.

Newcastle a ensuite bien résisté, passant tout près de l'égalisation notamment via le Vénézuélien Salomón Rondón, prêté par West Bromwich Albion, mais a dû se résoudre à la défaite à l'issue des 90 minuts de jeu.

Jan Vertonghen a disputé toute la rencontre, au contraire de Mousa Dembélé qui est monté eu jeu à 22 minutes de la fin. Toby Alderweireld est quant à lui resté sur le banc.

La nouvelle saison de Premier League a débuté vendredi avec la victoire de Manchester United, 2-1 face à Leicester.





Découvrez son but: