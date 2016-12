LES SUPPORTERS: "On n’avait plus le cœur à picoler"

Ils étaient si nombreux que personne n’a jamais vraiment pu les compter. Les Belges avaient pris possession de Lille le 1er juillet dernier, jour du quart de finale contre le pays de Galles. Ils étaient plus de 100.000 et sans doute pas très loin de 150.000. L’attente était immense, la déception fut à la hauteur. "On avait mis le feu en ville toute la journée", se souvient Julien Sénépart, membre actif des Diaboulets Liégeois, l’un des clubs de supporters les plus festifs du Royaume. "Mais quand on est entré dans le stade, on a tous senti que l’ambiance devenait bizarre."

Les Gallois, moins nombreux, faisaient plus de bruit. Les Belges, pourtant lancés par une journée de folie, étaient bien plus discrets que lors de quatre premières rencontres de l’Euro. "On avait peur de la défense et cela s’est vite confirmé dès le coup d’envoi. Même quand Nainggolan a envoyé sa frappe de malade dans la lucarne, l’enthousiasme restait mesuré. Il y avait aussi beaucoup d’énervement dans les tribunes côté belge car Wilmots se faisait encore avoir tactiquement, comme contre l’Italie. Malheureusement, nos craintes se sont justifiées…"

Le retour vers la Belgique, pourtant très court, sembla interminable. "L’ambiance était morose dans le bus. Plus personne n’avait le cœur à picoler. Pourtant, on avait embarqué 60 casiers… On avait d’ailleurs eu peur que les policiers français les embarquent lors du contrôle à la frontière lors de l’aller. Il régnait une ambiance de fin de colonie de vacances, quand tu dois abandonner tous tes copains de vacances et que la rentrée s’annonce. Moi, j’ai dépensé 2.000 € durant l’Euro pour suivre les Diables mais ce fut une expérience magique, malgré la fin trop précoce."

Les traces de cette élimination ont été longtemps ressenties. "Dans notre club de supporters, plusieurs gars ont mis du temps avant de revenir voir les Diables. Ils étaient dégoûtés. Heureusement, l’enthousiasme est de retour avec Martinez. Tout se passe bien avec lui pour l’instant et on sent qu’il est costaud tactiquement. On espère aller loin avec lui."





LES JOUEURS: "La tactique était mauvaise, à nouveau"

On a attendu, attendu et encore attendu. Nos confrères italiens, français et allemands n’en revenaient pas, se demandant "comment pouvait-on mettre autant de temps pour sortir d’un vestiaire" puis expliquant que "ça ne se passera pas ainsi avec leur sélection". On s’est finalement mis à douter : les Diables avaient-ils trouvé un chemin dans les méandres du stade Pierre Mauroy pour contourner la presse qui trépignait en zone mixte ? Non, c’était techniquement impossible.

Les joueurs avaient juste mis une technique au point, celle de la grappe. En sortant tous en même temps ou presque, les journalistes ne savent plus où donner de la tête et la grande majorité passe à travers les mailles du filet. Heureusement, certains ont tout de même accepté de parler. Dont le très attendu Thibaut Courtois, le seul qui avait osé critiquer Marc Wilmots dans un passé récent.

En expliquant l’élimination, le gardien de Chelsea finira par donner quelques indices sur les raisons de cette attente. "Dans le vestiaire, j’ai dit ce que je pensais et le coach était présent. Personne ne m’a interrompu. Donc, tout le monde me donnait raison."

Courtois venait en fait de remettre la tactique de Wilmots en question devant le groupe. "La tactique était, à nouveau, mauvaise et on a été piégé", a-t-il lancé, vert de rage. Marc Wilmots a rétorqué : "Tu n’as pas à me parler comme ça. Viens, on sort." Les deux hommes ont poursuivi leur discussion dans une autre salle pendant que Vincent Kompany, présent à Lille pour soutenir les Diables, demanda à tous les joueurs de ne pointer personne du doigt face à la presse. Une consigne suivie à la lettre, même si ce ne fut pas toujours simple. Le toujours très honnête Jordan Lukaku était, par exemple, embêté quand on lui parlait de Marc Wilmots. Il ne disait plus rien mais son regard en disait long…





L'HOTEL: "Une semaine sans client à cause des Diables"

L’élimination des Diables en quarts de finale a provoqué une situation bizarre à l’hôtel du Golf au Pian-Médoc, près de Bordeaux. Le luxueux établissement s’est vidé d’un coup, en haute saison. "La délégation belge comptait 65 personnes et tout l’hôtel leur était réservé, ils avaient chacun une chambre individuelle et les 14 dernières chambres libres n’ont pas été occupées", nous explique une responsable. "Seuls les golfeurs habitués avaient le droit de venir sur notre parcours."

Quand les Gallois ont éteint les rêves belges, les Diables ont repris l’avion vers Bordeaux et sont repartis vers la Belgique très tôt le lendemain. "On n’a plus vraiment vu les joueurs. Seules quelques personnes du staff en charge du matériel sont encore restées la journée pour embarquer tout le matériel. C’était un sentiment spécial après plusieurs semaines où les joueurs avaient animé notre établissement."

Le plus bizarre était encore à venir pour le personnel de l’hôtel du Golf. "Les Diables avaient réservé l’hôtel jusqu’à la veille de la finale de l’ Euro (NdlR : ils auraient passé l’ultime nuit à Paris en cas de finale). On a rouvert l’établissement au public dès l’élimination des Belges mais on n’avait évidemment pas pris de réservation pour cette dernière semaine du tournoi, ne sachant pas si la Belgique serait toujours qualifiée. Résultat : on s’est retrouvé presque une semaine sans aucun client dans nos 79 chambres. En plein mois de juillet, ça donnait une impression assez spéciale."

Rien de grave non plus pour l’hôtel 4 étoiles : la fédération avait déboursé 23.000 € par jour pour avoir la tranquillité dans l’établissement.





LA PRESSE: Un petit crochet de… 1600 kilomètres

Comme les Diables, la presse belge, venue en masse durant le tournoi, logeait à Bordeaux. Au moment du quart de finale à Lille, à deux pas de la frontière, la question s’est donc posée pour tous les journalistes : fallait-il embarquer tous les bagages à Lille ? Deux écoles se sont formées : l’optimiste et la pragmatique. Quand les premiers, confiants, ont tout laissé dans leur hôtel bordelais, voyageant en train sans le stress de la route, les seconds ont tout enfourné dans les voitures jusqu’à Lille.

Au coup de sifflet final de l’arbitre au stade Pierre Mauroy le 1er juillet dernier, toute la Belgique tirait la tête, dans la tribune des journalistes aussi. Et certains plus d’encore : l’école optimiste l’était subitement beaucoup moins. Oui, ces matches à élimination directe peuvent être très cruels…

Alors qu’une partie de la presse belge rentrait la nuit même chez elle après quatre semaines loin de la maison, les autres devaient attendre le premier train à destination de Bordeaux, histoire de récupérer les affaires et les voitures pour enfin remonter dans notre plat pays. Un petit crochet de 1600 kilomètres…





LE STAFF: "Les joueurs avaient peur avant le match"

L’ambiance était électrique dans la salle de presse à Lille. Minuit approchait et Marc Wilmots n’était toujours pas sorti du vestiaire. Annoncera-t-il sa démission ? Fera-t-il un mea culpa ? Campera-t-il sur ses positions ? Toutes les options circulaient entre les journalistes européens en attendant l’arrivée de l’homme à la chemise blanche.

Puis Marc Wilmots est apparu. Il avait l’air un peu sonné mais il n’a jamais perdu son sang-froid. "Mon avenir ? Je vais prendre du repos et réfléchir. Il faudra évaluer le tournoi et on verra bien. Mais en ce moment, je ne pense pas à arrêter. Je n’oublie pas nos quatre belles dernières années", lançait-il avant d’expliquer que les trop nombreux forfaits en défense avaient fini par se sentir.

Une petite dizaine de minutes et à peine trois questions posées par les journalistes plus tard, Wilmots était parti. Isolé dans sa maison bordelaise, on n’allait plus le revoir avant plusieurs semaines. Et c’est en ancien coach fédéral qu’il allait ressortir de son silence.

Le staff technique était tombé de haut aussi. Même si quelques mauvais signes étaient apparus la veille du quart de finale. "Quand Vertonghen s’est blessé lors de la dernière minute du dernier entraînement, on a directement ressenti une peur dans le groupe", explique Vital Borkemans, l’ex-adjoint. "On se demandait tous comment on allait compenser cette nouvelle perte derrière. Si on nous avait dit qu’on jouerait un quart de finale avec une défense Meunier, Alderweireld, Denayer et Lukaku…"