En quoi cela pourrait être utile ?



Dans l'immédiat, c'est une très maigre consolation. Mais dans 18 mois, cela pourrait être utile. En effet, la Nations League offre des billets qualificatifs pour l'Euro 2020 qui se disputera à 24. Imaginons que les qualifications pour cette compétition se déroulent mal pour les Diables (leur groupe sera connu le 2 décembre prochain) et qu'ils ne terminent pas dans les deux premiers, ils seront plus que probablement repêchés pour les barrages de la Ligue A qui mettront aux prises les quatre meilleures équipes pas encore qualifiées pour l'Euro. Et à moins que les quatre représentants du Final Four aient tous échoués en qualifications pour l'Euro, il y aura donc une place pour la Belgique en barrages. Contre les autres bonnets d'âne de Ligue A, voire des équipes de Ligue B s'il y a moins de quatre non-qualifiés pour l'Euro parmi les douze nations de Ligue A.

Alors que tout le pays envisageait le Final Four avec enthousiasme, le "jour sans" connu en Suisse a remis les pieds des Diables et de leurs supporters sur terre. Soulignons toutefois que cette Nations League aura un classement global de 1 à 55... où les premiers de groupe de la Ligue A occuperont les quatre première places, les deuxièmes les places 5, 6, 7 et 8, les troisièmes 9, 10, 11 et 12, les premiers de groupe de Ligue B les places 13 à 16, et ainsi de suite. La Belgique, avec neuf points, sera quoi qu'il arrive ce lundi dans les ultimes rencontres, meilleure deuxième de cette Ligue A. Elle occupera donc la 5e place du classement final de la première Nations League de l'histoire.