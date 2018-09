La Belgique occupe désormais la première place !

Grâce à ses deux succès de rang, le coefficient des Diables est passé de 1.722,66 à 1729,26. Ce gain de 6,6 points n’est pas énorme, mais il est suffisant pour devancer la France. Après le Mondial, les Bleus culminaient à 1.726,41 points. Partageant face à l’Allemagne, elle a perdu plus de deux points avant de récupérer cinq unités en battant les Pays-Bas. Aujourd’hui, la France compte un coefficient de 1729,02.

Certaines zones de flou demeurent sur le mode de calcul et pourraient modifier un peu les chiffres mais quoi qu’il arrive, la Belgique sera devant, d’un fifrelin. Hélas, la Fifa pourrait arrondir les chiffres à l’unité la plus proche. Dans ce cas, le 20 septembre, la Belgique et la France seraient à égalité à la première place mondiale, à 1.729 unités.