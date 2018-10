La suisse a démontré sur la pelouse du stade Roi Baudoin qu’elle mérite sa 8e place mondiale.

"On a eu la confirmation que la Suisse était une très bonne équipe", relatait Youri Tielemans après la rencontre. "La première mi-temps était assez difficile. C’était compliqué pour nous de mettre un pressing en place car les Suisses jouaient juste. À la mi-temps, on a dit qu’il fallait resserrer les lignes et montrer plus de caractère sur le terrain. Et c’est ce qu’on a très bien fait. Grâce à cette victoire, on est maintenant idéalement placés pour le Final Four. Si on bat l’Islande le mois prochain chez nous, on sera alors pratiquement qualifiés même s’il y aura encore ce match très difficile en Suisse qu’on ne pourra pas perdre (NdlR : sauf si la Suisse est accrochée en Islande lundi) ."

Dries Mertens abondait dans le même sens : "On a souffert en première mi-temps. Je sais que la Suisse n’est pas considérée comme une grande équipe mais je vous assure que c’est difficile de jouer contre cette équipe. Tactiquement, elle est très forte et on a dû attendre la deuxième mi-temps pour trouver la solution. Personnellement, je suis content de mon match. J’ai été décisif grâce à mon assist et j’ai aussi beaucoup couru." Le joueur de Naples s’est aussi exprimé sur la performance de Romelu Lukaku, auteur des deux buts belges. "C’est beau ce qu’il est entrain de réaliser en équipe nationale. Ce n’était peut-être pas son meilleur match, il a raté quelques contrôles mais il a quand même mis deux buts au fond."