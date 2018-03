La Belgique a battu l'Arabie Saoudite 4-0 mardi en amical au stade Roi Baudouin.

Romelu Lukaku a réalisé un doublé (13e et 39e), Michy Batshuayi (77e) et Kevin De Bruyne (78e) ont conforté la victoire des Diables Rouges. Anthony Limbombe a effectué ses débuts et Radja Nainggolan, pour son retour après neuf mois d'absence, a été ovationné.

Les Diables Rouges entamaient bien la rencontre, avec des occasions pour Mertens (2e) et Carrasco (4e), à chaque fois détournées par le gardien Al-Qarni. Mignolet devait à son tour intervenir, sur une frappe d'Al-Muwallad (10e).

La Belgique ouvrait le score à la 13e minute. De Bruyne récupérait un ballon mal dégagé par la défense saoudienne et servait Lukaku. L'avant-centre plaçait parfaitement sa frappe de l'entrée du rectangle.

A la 39e, Hazard accélérait et glissait le cuir à Lukaku, lequel inscrivait son 33e but (en 66 sélections) avec les Diables Rouges, confortant un peu plus son statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge. Il trouve le chemin des filets pour la sixième rencontre consécutive en équipe nationale.

En seconde période, De Bruyne (52e), Hazard (55e) et Lukaku (58e et 66e) passaient tout près du troisième but. Celui-ci était l'œuvre de Michy Batshuayi, au terme d'un beau mouvement individuel (77e). Kevin De Bruyne fixait le score à 4-0 d'une frappe de l'entrée du rectangle (78e).

A la 59e minute, la montée au jeu de Nainggolan était accueillie par une ovation du stade Roi Baudouin. Le 'Ninja' n'avait plus porté le maillot des Diables Rouges depuis l'amical contre la République tchèque le 5 juin 2017. Entré à la pause, Limbombe a lui disputé ses premières minutes en équipe nationale.

Les Belges joueront encore trois rencontres avant le Mondial, contre le Portugal (2 juin), l'Égypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin). Roberto Martinez dévoilera sa liste des 23 pour le 28 mai, date du début de la préparation.





