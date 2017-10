Si les Diables Rouges ne sont pas champions du monde, ce ne sera pas de la faute de la Fédération.

Elle fera tout pour que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions en Russie.

Les familles seront les bienvenues. Lors de la Coupe du Monde au Brésil, Marc Wilmots avait décidé que les femmes de joueurs n’étaient pas les bienvenues dans l’hôtel. Roberto Martinez leur ouvrira les portes de l’hôtel, surtout après les matchs. Les règles exactes doivent encore être convenues avec les joueurs.

Pas de stage étranger. Avant le Mondial, Martinez n’organisera pas de stage à l’étranger, comme l’avait fait Wilmots en Suède et ensuite en Suisse. Il privilégie le repos après une longue saison en club. Les joueurs pourront recharger leurs batteries en famille. C’est également une des raisons pour lesquelles les Diables ne partent pas en Asie en novembre. Ils auraient pu y jouer des matchs lucratifs.

Des parkings au Heysel. Lors des négociations pour les primes au Mondial, les Diables ont fait des concessions, à condition que la Fédération leur fasse également un plaisir : les joueurs veulent des meilleures places de parking pour leurs voitures lors des matchs au Heysel. Ce sera chose faite dès ce mardi contre Chypre.

Des places VIP. On le sait : le Stade Roi Baudouin n’est pas le stade le plus confortable. Les Diables ont quand même insisté auprès de la Fédération pour obtenir des places plus VIP pour leurs proches. La Fédé va faire un effort.