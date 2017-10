Vainqueurs 0-3 à l'aller à Nicosie, les Diables rouges ont fait mieux contre Chypre à l'occasion du 10e et dernier match de qualifications pour le Mondial 2018 mardi à Bruxelles (4-0).

Eden Hazard (deux fois), Thorgan Hazard et Romelu Lukaku ont inscrit les buts des Belges, qui ont battu le record de points en qualifications (28 sur 30). Par contre, il leur a manqué un goal pour améliorer le record du plus grand nombre de buts marqués (43). C'était très prévisible: les Diables se sont directement portés dans la zone adverse et les Chypriotes se sont retranchés derrière deux rideaux défensifs pour tenter de limiter les dégâts. A ce petit jeu, les Bleu et Blanc ont rapidement été surpris par Eden Hazard, qui a marqué son 5e goal de cette campagne (12e, 1-0).

Pardoxalement, la Belgique a baissé le rythme de ses combinaisons. Les Chypriotes en ont profité pour signer leur unique véritable sortie de zone mais la demi-volée finale de Fanos Katelaris n'a pas inquiété Thibaut Courtois (20e). Le gardien des Diables a eu le loisir d'analyser les actions de ses équipiers. Si la Belgique a multiplié les attaques, elle était loin du schéma menant au record de buts. D'autant que Thorgan Hazard a perdu son duel face à Kostas Panayi(45e).

A la reprise, Thorgan Hazard a pris sa revanche sur le gardien chypriote en profitant d'une rebond sur un tir renvoyé de Michy Batshuayi (52e, 2-0). Les Diables étaient lancés et Eden Hazard a transformé un penalty accordé pour une faute de main de Giorgios Merkis (63e, 3-0).

Après avoir fait monter Dries Mertens à la place de Batshuayi (56e), Roberto Martinez a sorti Thomas Meunier pour Lukaku (66e). Ce dernier n'a pas tardé pour inscrire son 11e but de ces qualifications (78e, 4-0). Avec 43 buts inscrits durant la campagne de qualification, les Diables Rouges égalent le record détenu depuis dimanche par l'Allemagne.





