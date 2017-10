Depuis quatre ans, la Belgique prend le soin de battre tous ses records… et ce n’est pas la récente campagne qualificative pour la Coupe du Monde russe qui va bousculer cette habitude.

Avec 8 victoires et nul, 39 buts marqués et seulement six encaissés, les Diables rouges présentent des statistiques pour le moins étonnantes.

Mais est-ce suffisant pour battre les chiffres établis par les meilleures nations européennes durant les campagnes qualificatives ?