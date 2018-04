Dans une chronique teintée d'humour typiquement anglais, le quotidien britannique se fend d'une analyse de la malédiction de la génération dorée.

Concrètement, une appellation flatteuse mais qui porterait malheur à quiconque s'en revendiquerait. Les conséquences : perdre ses meilleurs éléments, titulariser des espoirs sans grande expérience, oublier d'aligner la bonne personne au bon poste, changer de système match après match, arracher quelques victoires, perdre aux penaltys et finir par prier que la faute puisse être rejetée sur un élément extérieur à l'équipe : un adversaire ou un arbitre par exemple.

En exagérant à peine, le quotidien assure que les Belges ont d'ailleurs toutes les cartes en main pour réaliser un grand tournoi en Russie : "Ils sont invaincus depuis 472 matchs, ils ne croiseront pas la route d'un attaquant aussi puissant que Hal Robson-Kanu cette fois-ci, Marouane Fellaini est prêt à assurer son rôle de doublure d'Andres Iniesta en tant que médian le plus soyeux d'Europe [...] donc ils doivent forcément faire quelque chose correctement."

Pas de chance, "génération dorée" est justement un label qui colle à la peau des Diables depuis maintenant plusieurs années, à tel point, toujours selon le Guardian, que "même les crétins ont arrêté de s'y référer comme étant une équipe pour hipsters." Et c'est précisément parce que tout va si bien que la malédiction a le plus de chances de frapper. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un grain de sable dans cette machine si bien huilée.

Le Guardian en voit même deux : d'abord, le manque de réussite dans les tournois internationaux, soulignant la belle quatrième place de... 1986 ! en guise de plus belle performance. Et ensuite, la tactique de Roberto Martinez, "un homme à peine plus populaire que Sam Allardyce auprès des supporters d'Everton et qui a un jour tenté de construire une défense autour d'Antolín Alcaraz." Sévère !

Le fond du problème résiderait dans le schéma tactique en 3-4-3 qui remporte les faveurs de "Bob". Une telle disposition exposerait "la naïveté défensive de Yannick Carasco sur le flanc gauche." Sans compter que Martinez semble douter de Toby Alderweireld, "un défenseur central de grande classe", mais en panne de temps de jeu avec Tottenham. "Si un homme qui a un jour qualifié Gareth Barry comme étant l'"un des meilleurs défenseurs anglais de l'histoire" manque d'optimisme, alors ce n'est plus qu'une question de temps avant que la malédiction de la génération dorée ne s'applique", conclut le quotidien.

De quoi faire croire au Guardian que le parcours des Diables commencera par une défaite face au Panama : "4-3. Vous l'aurez entendu ici en premier." Pari tenu !