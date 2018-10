L'équipe nationale belge espoirs de football dispute à Kalmar, en Suède, son "match de l'année". Si les Diablotins de Johan Walem prennent un point, ils seront directement qualifiés pour l'Euro U21 de l'année prochaine en Italie et à Saint-Marin, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le fil du match :

A la 29e minute, Landry Dimata ouvre la marque en reprenant de la tête un coup franc venu de la gauche. Il s'élève plus haut que tout le monde et dévie le cuir dans les filets du gardien suédois. C'est 0-1.

A la 40e minute, Dimata doublait la mise et donnait de l'air aux Belges. Lancé dans la profondeur, l'attaquant de pointe allait tromper calmement le portier adverse d'un tir du pied gauche.

Une minute plus tard, la Suède était réduite à dix suite à l'exclusion de Ssewankambo après un tacle viril sur Vanlerberghe.

L'équipe alignée par Johan Walem

Le contexte

A une journée de la fin, les troupes de Walem sont en tête du groupe 6 avec trois points de plus que la Suède, battue de manière surprenante par la Turquie 0-1 lors de la précédente journée. S'ils perdent, les jeunes Belges devront espérer figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes, lesquels disputeront ensuite les barrages avec les deux derniers tickets à la clé. Et ce, car la Suède a obtenu un partage 1-1 à l'aller, à Louvain, et aurait donc l'avantage dans les confrontations entre les deux équipes.

Les Diablotins sont encore invaincus dans ce groupe et ont encore engrangé de la confiance grâce à une victoire 0-1 en Italie en amical. Francis Amuzu (Anderlecht), qui remplace dans la sélection son équipier Alexis Saelemaekers, a été le buteur de cette rencontre.

Les espoirs belges n'ont disputé que deux fois l'Euro U21. En 2002 en Suisse, où ils ont été éliminés en phase de groupes, et en 2007 aux Pays-Bas, où ils ont atteint les demi-finales. Une performance qui leur avait ouvert les portes des Jeux Olympiques de Pékin.