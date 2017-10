La famille Hazard était déchaînée ce soir sur le terrain du stade Roi Baudouin. Avec deux buts pour Eden et un pour Thorgan, les deux frères ont été les principaux artificiers de ce dernier match qualificatif. Découvrez les réactions des Diables au micro de nos confrères de la RTBF.

Thorgan Hazard : "On a fait un bon travail, en finissant bien cette campagne. On a fait l'essentiel en marquant quatre buts sans en prendre. On finit sur une bonne note. Je suis content d'avoir marqué. J'aurais pu en marquer deux mais on va se contenter d'un. J'avais envie de montrer quelque chose sur le terrain car c'est ma première titularisation. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et j'espère que le coach sera content. L'objectif c'est d'être ensemble avec Eden à la Coupe du Monde, je travaille bien en club et si je fais de bons matches en venant ici, j'espère que ça me mènera là-bas."





Laurent Ciman : " On devait faire le travail aujourd'hui et on l'a accompli, sans prendre de but et en se faisant plaisir. C'était le plus important. Quand je suis sur le terrain je m'éclate. Jan mérite ce record de sélection et je pense qu'il va encore monter avec lui."

