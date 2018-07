Plus de 18 heures après la victoire de la Belgique face aux Samouraïs Bleus grâce au but libérateur de Chadli sur une feinte de Romelu Lukaku, les internautes n'arrêtent toujours pas d'encenser les Diable rouge qui a fait preuve d'une grande intelligence et de beaucoup de lucidité à 15 secondes du coup de sifflet final.La relance rapide de Thibaut Courtois après un corner japonais, la course de Kevin De Bruyne, le centre de Thomas Meunier, la feinte extraordinaire de Romelu Lukaku et le but de Nacer Chadli. Une phase qui n'aura pas seulement fait bondir la Belgique, mais le monde entier. Celui qui aura particulièrement attiré l'attention de spectateurs et internautes n'est autre que Lukaku, qui a ébloui en ne touchant même pas le ballon. Mais l'assist, on voudrait quand même le lui accorder.