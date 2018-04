Les jours de Christian Benteke à Crystal Palace sont comptés. Fervent défenseur de son joueur, Roy Hodgson a visiblement changé d’avis selon le Daily Mail.

Fin mars, quand Benteke ne figurait pas dans la dernière sélection de Roberto Martinez, son entraîneur l’avait rassuré: "Il peut encore aller à la Coupe du Monde", convoquant la nature de sa prestation contre Huddersfield. "Je défie quiconque de ne pas avoir été impressionné par son travail défensif : sa manière de garder les ballons, de faire jouer les autres, ses appels sont autant de choses que nous voulons voir."

Comme des buts, ce qui n’a été le cas qu’à deux reprises cette saison en Premier League. Et ce rendement désastreux a logiquement épuisé le crédit du Liégeois.

Son absence pour une petite blessure à Bournemouth le 7 avril dernier a permis de voir la prometteuse association entre Wilfried Zaha et Andros Townsend, deux joueurs de côté qui ont bien pris l’axe (2-2). Ce qui a fait dire à Hodgson qu’il avait vu "la meilleure performance offensive de Crystal Palace depuis longtemps. Pourquoi dirais-je que Benteke et sa présence nous ont manqué ? Les deux devant ont causé un tas de problèmes à la défense de Bournemouth."

Encore plus à celle de Brighton pour signer une victoire capitale dans la course au maintien (3-2), le tout alors que Benteke a signé une entrée en jeu quelconque à 19 minutes de la fin. Après avoir investi 31 millions d’euros sur lui à l’été 2016, un record dans l’histoire du club, les dirigeants de Crystal Palace se sont fait une raison et savent qu’ils ne pourront jamais le vendre au même tarif. Mais économiser son salaire estimé à 140.000 euros par semaine alors qu’il a encore deux ans de contrat a de quoi les consoler…