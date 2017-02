Personne d'autre n'a joué, ou presque...

Ce week-end nos Diables rouges n'ont pas tutoyé les 9 ou même les 8/10. Il faudra se contenter d'un 7,5/10 comme "top" avec un Radja Nainggolan décidément très régulier. Le capitaine de la Roma a marqué et délivré un assist pour Dzeko. Juste derrière lui, on retrouve la charnière centrale des Spurs. Le duo Alderweireld-Vertonghen a enfin été reformé après la blessure du deuxième cité et les deux hommes ont brillé, avec un 7/10 pour chacun. Le troisième homme de la défense centrale "type" de Martinez se nomme Thomas Vermaelen, puisque Vincent Kompany connaît à nouveau des pépins physiques . Et le défenseur de la Roma a plutôt bien presté pour son retour de blessure (6,5/10).Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons que Nacer Chadli, Jason Denayer et Adnan Januzaj n'ont pas joué ce week-end, la faute aux éliminations précoces de West Brom et Sunderland en FA Cup. De son côté, Laurent Depoitre n'était pas sur la feuille de match de Porto, vendredi soir, tandis que Sven Kums n'a joué que dix minutes lors de la défaite d'Udinese contre Sassuolo. Jordan Lukaku n'est pour sa part pas monté au jeu avec la Lazio contre Empoli. Luis Cavanda a connu le même sort lors du déplacement de Galatasaray à Rizespor.