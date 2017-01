Jordan Lukaku s'incline face à la Juve

Après l'impressionnant tir groupé des Diables la semaine dernière, ce sont des prestations plus ordinaires que nous vous décrivons cette semaine. Seuls Kevin De Bruyne et Dries Mertens ont su rester au top tandis que Thorgan Hazard a montré que la trêve lui avait fait du bien. L'autre bonne nouvelle du week-end vient de Thomas Vermaelen, qui a retrouvé du temps de jeu avec la Roma tandis que Vincent Kompany était sur le banc de Manchester City.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons la victoire de Nacer Chadli, titulaire avec West Brom contre Sunderland (2-0), sur Denayer et Januzaj. Les trois Diables rouges de la rencontre ont été remplacés en deuxième période. De son côté, Matz Sels est toujours numéro 2 à Newcastle mais il est aussi en passe de découvrir la Premier League puisque son équipe est en tête de la D2 anglaise avec 9 points d'avance sur Huddersfield, troisième, alors que les deux premiers sont assurés de rejoindre l'élite.En Italie, Jordan Lukaku a disputé la dernière demi-heure du match qui opposait la Lazio à la Juventus (défaite 2-0), tandis que Sven Kums a été relégué sur le banc pour la première fois en championnat, depuis son arrivée à l'Udinese. Il est tout de même monté au jeu à la 63e mais son équipe s'inclinait sur un but à la 82e. Au Portugal, Laurent Depoitre est resté sur le banc durant 90 minutes lors de la victoire 4-2 du FC Porto sur Rio Ave. Quant à Luis Pedro Cavanda, il était absent de la feuille de match de Karabuk-Galatasaray et sa blessure au mollet le tiendra écarté des terrains pour un mois encore.