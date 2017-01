Sels retrouve les terrains

José Mourinho a confiance en Big Mo et il la lui rend bien. En réussissant une grosse prestation en FA Cup ce samedi, le Diable rouge a pris part à la qualification des Red Devils et récolté un 8/10. De quoi le relancer après un mois de décembre compliqué qui l'avait vu se faire huer par certains de ses supporters. Tout l'inverse de Divock Origi, acclamé le mois dernier mais en difficulté après le retour aux affaires de Sturridge (et bientôt celui de Coutinho). S'il a profité de la FA Cup pour recevoir 90 minutes de temps de jeu, le Diable rouge a loupé sa chance avec un 5/10 décevant dans une configuration de match qui n'était pas faite pour lui, face à une défense regroupée devant son but.Parmi les autres Diables en lice, on retiendra entre autres les bonnes prestations de Batshuayi et Kabasele...Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons la vaine montée au jeu de Nacer Chadli qui n'a pas pu éviter la défaite de West Bromwich contre Derby. Titulaire en Coupe, Matz Sels a encaissé un petit but avec Newcastle contre Birmingham et jouera un match supplémentaire puisqu'il faudra disputer un replay à domicile après ce nul 1-1. Face à Burnley, Januzaj et Denayer (Sunderland) ont joué l'ensemble de la rencontre mais n'ont pas pu éviter le match nul (0-0) qui les poussera à jouer un replay.En Liga portugaise, Laurent Depoitre a connu le même résultat en restant sur le banc durant toute la rencontre. Toujours blessé à la cheville, Jordan Lukaku n'était pas de la victoire de la Lazio contre Crotone tandis que Sven Kums a été remplacé à la 62e minute du match Udinese-Inter (1-2).