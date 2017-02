Jordan Lukaku reprend sa place de titulaire





En Italie, Jordan Lukaku a joué les 90 minutes du match fou entre Pescara et la Lazio (2-6), récoltant un 6/10 de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport. Quant à Sven Kums, il n'a joué que les trois dernières minutes de Chievo-Udinese (0-0) et semble avoir nettement reculé dans la hiérarchie des milieux de terrain. Enfin, Laurent Depoitre était à nouveau absent de la feuille de match du FC Porto, contre le Sporting Portugal (victoire de son équipe 2-1).





Que de buts belges, ce week-end. Entre le slalom d'Eden Hazard, le triplé de Dries Mertens et l'incroyable quadruplé de Romelu Lukaku, le trio d'attaque de Roberto Martinez est en forme ! Les trois hommes récoltent un 9/10 et feraient presque passer les prestations de Thibaut Courtois (8/10), Moussa Dembélé et Kevin De Bruyne (7/10) pour des performances banales. En bas de classement, on retrouve Simon Mignolet (5/10), à la peine contre Hull-City et Christian Benteke (4/10) dont la méforme se confirme malgré son but de la semaine dernière.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons que Nacer Chadli a délivré l'assist sur le seul but du match West Brom-Stoke, tandis que Jason Denayer (titulaire en défense centrale) et Adnan Januzaj (titulaire comme milieu offensif et auteur de deux assists pour Defoe) ont brillé avec Sunderland, à Crystal Palace (0-4). Matz Sels, lui, n'était même pas sur la feuille de match de Newcastle, ce samedi.