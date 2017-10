Cette saison, en vue du Mondial, notre page Diables résume et analyse chaque week-end les prestations en clubs de 27 Diables rouges.



S’il n’est pas flatteur au premier abord, le rôle de joker de luxe semble coller à merveille à la peau de Michy Batshuayi. L’attaquant de Chelsea a inscrit ses deux premiers pions de la saison face à Watford, en à peine une demi-heure de jeu sur le pré. Une performance suffisante pour être le premier, cette saison, à obtenir une meilleure note que Kevin De Bruyne, qui était systématiquement au sommet lors de nos 6 premières pages Diables de cet opus 2017-2018.



Et si à l’avenir Batshuayi suivait les traces de Dries Mertens, d’abord condamné à jouer les remplaçants de luxe et propulsé ensuite titulaire au gré des circonstances ? L’attaquant de Naples, qui a par contre livré une prestation anonyme face à l’Inter Milan, s’en tire avec à peine un peu plus de la moyenne. Le Louvaniste ne fait pourtant pas office de dernier de classe, statut bien peu enviable dévolu cette semaine à Simon Mignolet.