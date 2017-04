Mirallas, Lukaku, Origi, Ciman et Mignolet obtiennent la moyenne de justesse. Alderweireld et Carrasco (5,5/10) font à peine mieux. Pour se réjouir, il faut plutôt regarder du côté de Benteke et Kompany, deux Diables qui ont rarement été au sommet cette saison. Fellaini, Mertens, Hazard et De Bruyne obtiennent tous une belle note également.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons que Chadli n'a pas joué puisque Manchester City, l'adversaire de West Brom pour cette 34e journée, était engagé en FA Cup. Denayer et Januzaj ont connu le même sort puisqu'ils devront attendre le 16 mai pour affronter Arsenal.Casteels, titulaire, et Wolfsburg se sont inclinés 1-0 au Hertha Berlin et devront continuer à lutter pour leur maintien. La vraie bonne nouvelle vient d'Ecosse, où Dedryck Boyata s'est montré intransigeant durant les 90 minutes de la demi-finale de Coupe remportée contre les Rangers.