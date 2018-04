Cette saison, en vue du Mondial, notre page Diables résume et analyse chaque week-end les prestations en club de 27 Diables rouges.



Auteur d'un assist de très grande classe, champion avec les Citizens, Vincent Kompany complète un week-end plein avec le sommet de notre classement. Auteur d'une prestation sans fausse note à Wembley face à Tottenham, Vince The Prince confirme son retour à son plus haut niveau et il n'y a plus qu'à espérer que Roberto Martinez pourra compter sur un Kompany de cet acabit en Russie.

Notre page Diables est en outre emmenée ce lundi par les quatre Diables ayant joué le match au sommet entre Spurs et Citizens, auquel la DH a d'ailleurs assisté.

Aux antipodes de cette rencontre de qualité, quatre Diables cotés à 4/10 peuvent oublier leur prestation du week-end, ou s'en servir pour rebondir.