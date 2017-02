C'est la crise chez les anciens gantois

Juste derrière Carrasco (buteur) et Mignolet (imperméable), on retrouve Thorgan Hazard et Radja Nainggolan qui ont tous deux obtenu un 7,5/10. Le Brainois et le Ninja ont brillé par leur volume de jeu et leur efficacité dans le grand rectangle puisqu'ils ont ouvert le score dans leur match respectif. En Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie, les hommes de Roberto Martinez ont donc brillé. Mertens, Courtois et Hazard ne sont pas en reste avec leur 7/10, alors que ce fut plus compliqué pour Benteke et Lukaku.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons que Nacer Chadli a ouvert le score lors de West Ham-West Brom, ce samedi. Adnan Januzaj a pour sa part délivré une prestation correcte avec Sunderland mais il est difficile de briller lorsque son équipe prend un 0-4. Au cours de ce match, Jason Denayer a d'ailleurs marqué contre son camp...Du côté des anciens gantois, c'est toujours la crise puisque Matz Sels n'était même pas sur la feuille de match de Newcastle, ce samedi, tout comme Laurent Depoitre avec le FC Porto, alors que Sven Kums est resté sur le banc durant 90 minutes lors de la défaite d'Udinese à la Fiorentina. Signalons enfin que Jordan Lukaku devra attendre ce lundi soir et la réception du Milan AC pour jouer et que Luis Cavanda est resté sur le banc du Galatasaray face à Kayserispor (défaite 1-2).