Les notes des Diables à l'étranger : De Bruyne bloqué à 9/10, Dembélé étincelant pour son retour

Diables Rouges





Retrouvez toutes les notes et l'analyse des prestations des Diables à l'étranger en cliquant ici ! Enfin, Matz Sels a connu la défaite avec Newcastle (0-2 face à Wolverhampton) et Charly Musonda Jr est monté au jeu dès la 36e minute avec le Betis Séville face à Grenade.

Obtenir un 9/10, c'est déjà exceptionnel. Mais en enchaîner deux en autant de rencontres de championnat l'est encore plus. Étincelant face à Bournemouth, le Diable rouge a signé un but, un assist et deux "pré-assist", mettant un pied dans chacun des quatre buts des Citizens. L'autre Belge du week-end évolue en Bundesliga : Thorgan Hazard a en effet réussi une prestation trois étoiles face au Werder Brême, inscrivant les deux premiers buts des siens. Il hérite ainsi d'un 8/10, devant Moussa Dembélé qui complète le podium avec un 7,5/10 pour son premier match de la saison.Plus décevants, Benteke, Mirallas, Defour et Fellaini sont en queue de peloton mais obtiennent toutefois la moyenne de justesse puisqu'ils ont tous obtenu un 5/10.Et si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons aussi que Christian Kabasele (Watford) n'était pas sur la feuille de match face à ManU et que Laurent Depoitre était titulaire pour le nul blanc du FC Porto en déplacement. Sven Kums a joué l'ensemble du match perdu 1-2 par l'Udinese face au Chievo Vérone, obtenant un maigre 5/10 de la Gazzetta dello Sport qui décèle un manque de confiance en lui de la part de ses équipiers. Nacer Chadli a pour sa part réussi une prestation digne de Kevin De Bruyne avec un 9/10 à la clé, inscrivant deux buts et réussissant deux assists avec West Bromwich face à West Ham.