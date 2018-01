Après une courte trêve, la plupart des Diables rouges ont repris leur championnat respectif, ce week-end. L'occasion pour Thomas Vermaelen et Moussa Dembélé de se rappeler au bon souvenir de leurs supporters, affichant toutes les qualités qu'on leur connaît, mais qu'ils n'avaient pas souvent pu étaler cette saison. Benteke, Vertonghen et Courtois font également partie des satisfactions du week-end, tandis que Defour, Kabasele, les frères Hazard et Carrasco ont tous déçu.Vous l'aurez compris, les hommes de Roberto Martinez ont connu des fortunes diverses.