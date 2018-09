Cette semaine, Eden Hazard et Romelu Lukaku, les deux leaders offensifs de Roberto Martinez, s'offrent un 8/10. Un seul homme est parvenu à faire aussi bien, mais il n'a pas été rappelé par le sélectionneur pour affronter l'Ecosse et l'Islande: il s'agit de Christian Kabasele, dont la forme actuelle est équivalente à celle de son club, leader de Premier League aux côtés de Chelsea et Liverpool.Au rang des déceptions, on retrouve Batshuayi, Benteke et Dembélé, tous en échec.