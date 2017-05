On assiste parfois à de véritables festivals... mais cette fois, les Diables rouges sont restés dans le rang. Si Eden Hazard fut l'un des éléments les plus en vue dans la victoire de Chelsea, Vertonghen se hisse à son niveau avec une rencontre rondement menée face à Arsenal. Dries Mertens complète le podium avec un 7/10... tandis que Witsel, Meunier et Nainggolan flirtent avec un échec que n'a pu éviter Laurent Ciman, mauvais élève du week-end.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons que Jason Denayer (blessé) et Adnan Januzaj (remplaçant) n'étaient pas de la défaite qui a condamné Sunderland à la relégation. Tout le contraire de Nacer Chadli, qui a disputé les 90 minutes de la défaite de West Bromwich contre Leicester. Dedryck Boyata a pour sa part inscrit un but aux Rangers, dans le derby de Glasgow, au cours de la victoire 1-5 du Celtic. Koen Casteels a passé un moins bon samedi, puisqu'il a encaissé 6 buts avec Wolfsburg, contre le Bayern Munich.Légèrement touché, Jordan Lukaku a dû céder sa place dès la 43e minute du derby romain après avoir bien débuté la partie sur le flanc gauche du 3-5-2 de la Lazio.