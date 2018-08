Chaque semaine, retrouvez un résumé des matches de nos Diables à l'étranger.

L'absence de Kevin De Bruyne, blessé au genou et indisponible pendant environ 3 mois, n'a pas affecté Manchester City dimanche après-midi pour la réception de Huddersfield lors de la deuxième journée de Premier League. Les Citizens, avec Vincent Kompany présent 90 minutes, se sont imposés facilement 6-1 et enregistrent un bon six sur six. Sûr et costaud, Vince The Prince s'est révélé précieux au cœur de la défense mancunienne.

Opposé à Arsenal dans un derby londonien qui a tenu ses promesses (3-2), Chelsea a pu compter sur la montée au jeu d'un Eden Hazard inspiré qui a multiplié les dribbles efficaces au point de devenir le héros de son équipe, en délivrant la passe décisive à Alonso en fin de partie.