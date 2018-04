En devenant le premier buteur de l'histoire du nouveau stade de Los Angeles, et surtout en rendant une copie parfaite qui ramène trois points à son équipe, Laurent Ciman a de nouveau prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de MLS. Son 8/10 lui permet de devancer un trio de luxe qui pointe à 7,5/10: Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Radja Nainggolan ont tous impressionné ce week-end.Ce fut plus compliqué pour Dries Mertens et Divock Origi, qui sont en échec.