Chaque semaine, retrouvez un résumé des matches de nos Diables à l'étranger.



Déjà buteur en Ligue des Champions à Anfield la semaine dernière, l'ancien Brugeois a remis le couvert ce dimanche à Rennes. Mais outre son but, le back droit du PSG a livré une prestation des plus abouties, probablement l'une de ses meilleures depuis qu'il est passé outre-Quiévrain. Un but et un assist, le tout saupoudré d'assurance. Adepte des bons mots, le serial tweeteur prouve qu'il sait aussi faire taire les critiques à même le pré.

De manière générale, ce week-end la parole était donnée à la défense car deux Diables à vocation défensive complètent sur le podium, bien que bousculés par un revenant dans les premières places.

Peu en verve samedi, Romelu Lukaku incarne enfin les difficultés des Diables offensifs cette semaine.