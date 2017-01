Quel tir groupé ! Par moins de neuf Diables rouges ont récolté un 7/10, ou mieux, ce week-end. Outre les quatre précités, Eden Hazard, Moussa Dembélé et Toby Alderweireld ont reçu un 7,5/10 tandis que Jan Vertonghen et Radja Nainggolan héritent d'un 7 ! Roberto Martinez a toutefois trois choses à regretter: un manque d'efficacité de Divock Origi qui pourrait être relégué sur le banc dès le week-end prochain, suite au retour de Coutinho, ainsi que la blessure de Vertonghen et la méforme (relative, car elle est surtout collective du côté de Crystal Palace) de Benteke.Si notre page Diables se concentre sur les 24 joueurs les plus importants du noyau de Roberto Martinez, soulignons le statut de titulaire retrouvé par Nacer Chadli à West Brom... le temps d'un naufrage contre ses anciennes couleurs. Titulaires, Denayer et Januzaj le sont également à Sunderland, mais ils n'ont pas pu éviter la défaite face à Stoke City (1-3). Matz Sels a pour sa part retrouvé le banc de touche après une pige de titulaire en FA Cup, avec Newcastle.Au Portugal, Laurent Depoitre a connu le même sort que son ancien équipier passé chez les. Sven Kums a eu plus de chance avec l'Udinese, récoltant un 6/10 de la Gazzetta dello Sport pour ses 73 minutes passées face à Nainggolan. Jordan Lukaku a pour sa part repris les entraînements avec la Lazio et figurait même sur le banc contre l'Atalanta, après avoir soigné une vilaine blessure à la cheville. Quant à Luis Pedro Cavanda, il était absent de la feuille de match de Konyaspor-Galatasaray pour une raison inconnue.