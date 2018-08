Chaque semaine, retrouvez un résumé des matches de nos Diables à l'étranger.

Pour sa première titularisation de la saison, le capitaine des Diables rouges a prouvé qu’il avait bel et bien l’esprit à Stamford Bridge. Afin de permettre à Chelsea de poursuivre son sans-faute en ce début de saison, le Brainois a livré un récital et a paru comme libéré par le rôle que lui donne Maurizio Sarri.

De quoi rassurer les supporters des Blues sur ses intentions. A moins que cette prestation de premier ordre ne pousse un club intéressé à tenter une ultime approche pour le Brainois.

Quant à Thorgan, le constat est cette semaine différent. L’ancien Soulier d’Or s’est montré en délicatesse malgré la victoire du Borussia Mönchengladbach.

Entre les deux Hazard, Axel Witsel s’est remontré aux yeux de l’Europe et s’est attiré les faveurs de nombreux observateurs et des supporters du Borussia Dortmund avec une prestation aboutie, ponctuée d’un but spectaculaire. Si la Ligue des Champions lui manquait comme il l'avait confié lors de son arrivée dans la Rhur, une prestation comme celle de dimanche donne envie d’écrire qu’il manquait à la C1.