Voici les notes attribuées aux Diables Rouges après Bosnie-Belgique.

Courtois 6 : Fautif sur aucun des trois buts. Il a effleuré le centre de Dzeko sur le 1-1 et le tir de Visca sur le 2-1, et était sans la moindre chance sur le 3-3.

: Le principal danger bosnien venait de son flanc. Il avait du mal à atteindre les attaquants, mais l’état pitoyable du terrain y était évidemment pour beaucoup. A oublié son adversaire direct sur le 3-3.



Vertonghen 6: Quel match bizarre pour notre recordman ! La pire et seule (vraie) boulette de sa carrière en équipe nationale, il l’a commise dans ce match jubilé. On se demande encore comment il a mal pu lire la trajectoire du ballon sur ce dégagement de Begovic. N’a pas baissé les bras et a inscrit le 2-3.



Meunier 6,5: Auteur de son cinquième but de sa campagne, et c’était un petit bijou. Son double une-deux avec Hazard était magnifique. Quelques excellents centres en seconde mi-temps, mais défensivement pas toujours au bon endroit.



Vermaelen 5: Manque de conviction dans sa tentative d’empêcher Dzeko de centrer. Pour le reste, il a joué son match, sans prendre de risques. Sel à un demi-mètre de Begovic, il aurait dû inscrire le 2-2, mais sa tentative était trop faible. A terminé le match avec des crampes.

(...)