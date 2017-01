Il y a quelques mois, Yannick Carrasco ne faisait pas la fine bouche. "Gauche ou droite, Marc Wilmots peut me mettre n’importe où", disait-il en novembre 2015.

Deux ans plus tard, son discours a bien changé. Ses exigences aussi. En interne, Yannick Carrasco a annoncé à Diego Simeone qu’il ne voulait plus jouer à droite. Il préfère son flanc gauche, où il est, selon lui, bien plus efficace. S’il a sans doute raison, Carrasco aurait mieux fait de se taire. L’entraîneur argentin de l’Atlético n’est pas du genre à faire des cadeaux. Et peu importe que la demande vienne d’une star de l’équipe. "Je comprends qu’il ne veut pas jouer à droite", a déclaré Simeone. C’est une question de goût. Il aime rentrer dans le jeu et frapper. Mais il y a beaucoup de choses que je n’aime pas faire. Cela ne veut pas dire qu’il ne va plus jouer à droite. Cela dépendra des besoins de l’équipe."









Suite à cette demande , la relation, qui est aujourd’hui apaisée, s’est refroidie entre le joueur et son entraîneur. El Cholo n’a pas apprécié cette requête et, face à ce refus, le joueur aurait même envisagé un départ, selon certains médias espagnols. La preuve : durant cette période tendue, l’agent du joueur (Christophe Henrotay) s’est retrouvé dans les bureaux de la direction.

Dans sa valise, l’agent a emmené des offres (ou intérêts) alléchantes de plusieurs clubs : Paris SG, Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et Juventus. Des formations visiblement pas repoussées par sa clause de départ fixée à 100 millions. De retour à la compétition depuis samedi dernier après 15 jours d’absence (tendon d’Achille), Yannick Carrasco devrait jouer ce soir en Coupe contre Eibar. Pour prouver que sa tête est encore à l’Atlético Madrid, que cette histoire est arrangée.