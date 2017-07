S’il ne va pas déménager puisqu’il vit déjà à Manchester comme de nombreux joueurs d’Everton, Romelu Lukaku va découvrir un autre monde à Manchester United. Avec quatre objectifs majeurs.

Remplacer Ibrahimovic

L’arrivée de Lukaku à MU a notamment été rendue possible par le départ de Zlatan Ibrahimovic. En 46 matches et 28 buts, le Suédois s’est rendu indispensable même si sa blessure en fin de saison n’a pas altéré le rendement d’une équipe devenu moins prévisible. Reste désormais à assurer sa succession.

"C’était le joueur majeur de l’équipe et c’est quelqu’un que je regarde beaucoup et dont j’ai beaucoup appris puisque nous avons le même agent. Il m’a conseillé et cela m’aide à progresser", a expliqué Lukaku sur ESPN. "Mais je suis Romelu Lukaku, pas Zlatan Ibrahimovic. Je vais le remplacer à ma manière, je sais que je vais devoir travailler dur et en faire encore plus".

Cohabiter avec Mourinho.

(...)

