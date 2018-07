Entre fierté, remerciements et espoirs pour le futur, les Diables rouges sont nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux après la victoire su l'Angleterre dans le match pour la troisième place.

Thibaut Courtois: "Heureux de la victoire et de la clean sheet! Magnifique tournoi de toute l'équipe! Fier de ce que nous avons réalisé avec cette équipe, nous irons chercher plus!"





Dries Mertens: "C'était une des expériences les plus épiques de ma vie, merci à mes coéquipiers, au staff, ma famille et particulièrement aux fans d'écrire l'histoire avec nous"







Vincent Kompany: "J'aimerais remercier mes équipiers, tous les membres du staff et les supporters pour cet incroyable aventure en Russie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quelle équipe d'enfer!"





Jan Vetonghen: "Très fier d'écrire l'histoire du football belge. J'ai adoré être avec cette équipe ces quatre dernières semaines. maintenant, il est temps de se reposer et de repartir pour la prochaine saison."





Toby Alderweireld: "Médialle de bronze! Bonne manière de finir cette Coupe du monde! Merci pour le support fantastique!





Nacer Chadli: "On a écrit l'histoire aujourd'hui avec la victoire. Grand merci à tous les fans, le staff et les équipiers pour cette opportunité. On a vécu un mois avec quelques grosses émotions. Je vous souhaite une bonne soirée à tous."





Axel Witsel: "Troisième place à la Coupe du monde 2018!! Quel accomplissement pour notre BELGIQUE! Fier et honoré d'avoir représenté ces couleurs et d'avoir rendu tout le monde plus heureux avec nos performances du mois écoulé. On a écrit l'histoire. On l'a tous fait. On reviendra."





Axel Witsel a également ressorti son Tweet à l'issue de l'Euro 2016, avec le commentaire: "Le futur est belge."





Marouane Fellaini: "Un grand merci à l'équipe, à tout le staff qui travaille avec nous chaque jour et à tous les fans qui nous ont soutenu durant le tournoi."





Kevin De Bruyne:





Thomas Vermaelen: