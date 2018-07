Les premiers vols affrétés par Brussels Airlines pour Brésil-Belgique sont arrivés à Kazan.



"Finalement, ils en ont affrété un troisième, mais uniquement pour les VIP, apparemment. Donc pour les VIP, on trouve des solutions, mais les supporters peuvent aller se brosser" expliquait un Belge en arrivant sur le sol russe.



Pour le reste, l'ambiance était relativement bonne et très colorée, puisque tout ce beau monde était déjà en costume de supporter. Nicolas Dardenne, plus connu sous le nom d'Obelgix, était lui aussi déjà dans la peau de son personnage. Son accessoire du jour ? Le Christ rédempteur, évidemment. "Je suis confiant, j'espère de tout coeur revenir pour une demi-finale et une finale", expliquait-il, avant de se marrer face au prono d'un autre supporter: "8-0 ? T'es optimiste toi, mais j'aime ça !"



En allant rejoindre les cars qui les conduisent vers le centre-ville, les supporters ont commencé à s'échauffer la voix, avant d'être rejoints par une demi-douzaine de Brésiliens... qui étaient en infériorité dans l'aéroport, mais qui seront largement plus nombreux que les Belges en tribunes.