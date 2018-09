Romelu Lukaku ne nie pas les propos qu’il avait tenus, annonçant sa retraite internationale dans deux ans.

Devant les caméras de VTM et RTL, Romelu Lukaku s’est exprimé au sujet de la déclaration étonnante qu’il a faite au site américain Business Insider, comme quoi il arrêterait en équipe nationale en 2020. Lukaku, mardi: “J’ai dit ce que j’ai dit. Vous verrez bien plus tard. Je ne serai plus Diable Rouge pendant dix ans. Mais entre-temps, je savoure les moments que je passe avec mes coéquipiers, et je suis content de mes prestations.”

Lukaku n’arrête pas de marquer. Il a déjà 43 buts en 77 matches en équipe nationale. “Je veux marquer le plus possible. Mais ce qui compte surtout, c’est de gagner un prix avec mes coéquipiers. Voilà dix ans qu’on joue ensemble. On était proche d’un trophée, en Russie. La Ligue des Nations est une nouvelle possibilité de faire quelque chose de bien et de nous préparer pour l’Euro.”

Lukaku s’est amusé, mardi soir. “Oui, c’est chouette de jouer ainsi. On gagne beaucoup, on marque beaucoup, on développe du football offensif, on met la pression vers l’avant, tout le monde marque et tout le monde est content.”

La première place au ranking FIFA ne le rend pas fou. “Ce qui m’intéresse surtout, c’est un trophée. Le plus important est de garder la constance. Tout le monde nous considère comme une des meilleures équipes au monde. On sent le respect, mais il nous faut ce trophée.”