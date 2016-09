Lukaku: "Avec Martinez, on a des consignes claires devant"

Diables Rouges

Romelu Lukaku demande de la patience aux supporters. Des supporters qu’il comprend parfaitement car lui aussi était déçu du match.

Et de la manière plus que du résultat. "Notre jeu n’était pas bon et les supporters, comme nous, en attendaient davantage. Les sifflets ? (il mime un son entrant dans une oreille et sortant par l’autre) ‘In en uit’ . Il faut comprendre qu’on est dans un nouveau cycle, un nouveau régime avec un nouveau coach. À nous de regarder vers l’avant car nous n’avons pas encore prouvé que nous sommes une génération dorée."

Revenons au jour de la nomination de Roberto martinez. Votre réaction a fait le buzz…

"Je ne comprends pas qu’on ait lié des images à cela. Comment voulez-vous que, sur le banc, j’ai su ça ? Je me suis directement dit que ce serait positif pour les joueurs offensifs et les supporters. Nous concluions beaucoup de matches avec Everton avec 65 % de possession de balle."

Son approche était différente de celle que vous avez connue à Everton ?

"Il a un plus gros réservoir de joueurs ici et du gros niveau à chaque place. Beaucoup demandent si je suis favorisé mais je ne pense pas qu’il jouera en fonction de moi. Je ne sais pas encore comment il compte aborder la suite mais comme les autres, je devrai montrer que je suis au top. À Everton, il comptait beaucoup sur Ross Barkley et moi; je sais donc parfaitement où il considère que je dois m’améliorer. On a une relation très correcte car il a offert une belle opportunité lorsque j’étais dans une situation difficile à Chelsea. Il m’a dit : ‘si tu travailles bien, je te donne la chance d’être l’un des meilleurs attaquants du championnat’ . Je ne dois d’ailleurs plus trop communiquer avec lui car je sais ce qu’il veut."

Et au niveau de la philosophie de jeu ?

"Il a une approche globale qui va faire du bien. Le nouveau sélectionneur a des lignes de conduite bien précises et tu n’as pas la liberté totale de faire ce que tu veux. On sait où on doit courir, se placer mais ça prend du temps de s’y adapter."

Vous n’aviez pas de telles consignes sous Marc Wilmots ?

"Avec Marc Wilmots, on faisait ce qu’on voulait dans les 30 derniers mètres. L’un courrait par là tandis qu’un autre allait dans l’autre sens. Ici, on sait ce qu’on doit faire, on a des tâches afin de trouver une solution dans la défense adverse. Cela demande du temps et de l’énergie. Avec Martinez, on sait ce qu’on doit faire. Tu n’es pas au bon endroit, un autre y sera."

Il est du genre à écarter un joueur après un mauvais match ?

"Il le faisait à Everton donc pourquoi pas ici ?"

Cela va mettre plus de concurrence entre vous !

"En retournant au vestiaire, Roberto Martinez a été très direct. C’est son style : il est calme, direct et clair. Il dira toujours à un joueur qu’il n’a pas été bon. Le message était très simple : chacun devra se battre pour sa place. Nous savons ce que nous devons faire pour être dans l’équipe et nous allons mettre les choses en place."

On parle aussi de lui comme d’un excellent tacticien…

"Il aime énormément le travail tactique mais il faudra un peu de temps pour qu’il crée son équipe."