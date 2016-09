Lukaku : "Ce ballon, je vais l’offrir à ma mère"

Diables Rouges

Ronald Koeman a donc vu juste, mais le Néerlandais ne s’attendait peut-être pas à ce que sa prédiction se vérifie dans de telles proportions.

Invité à commenter avant le déplacement à Sunderland l’inefficacité de Romelu Lukaku devant le but, le manager des Toffees avait souri en glissant : "J’attends beaucoup de lui et je pense que son doublé en sélection va l’aider."

Dans la foulée de ses deux buts à Chypre, l’attaquant en a inscrit trois en onze minutes, s’offrant le premier triplé de sa carrière en Premier League, son deuxième depuis son arrivée à Everton et celui inscrit en Ligue Europa contre les Youngs Boys Berne.

Cette réussite retrouvée après 1.169 minutes mutique lui a offert le droit de repartir avec le ballon du match et celui de ne plus répondre aux questions sur une série qui s’étirait depuis le 5 mars.

"Je vais offrir le ballon à ma mère, comme d’habitude. La prochaine fois que j’irai en sélection, je lui apporterai", a expliqué le Diable sur le site de son club en identifiant la cause de son mutisme. "C’était juste une question physique. Je n’étais pas dans la forme que je voulais. J’avais besoin d’une semaine de plus", a précisé le joueur qui a repris plus tard que ses partenaires, vers la mi-juillet, et qui a vu sa préparation perturbée par une coupure au pied contre l’Espanyol Barcelone en match amical.

"Mais, maintenant, je suis de retour", a encore déclaré le Diable. "Je pense que j’aurais pu en marquer cinq sur ce match. J’ai besoin de devenir un tueur devant le but."

"Il n’avait pas encore marqué et c’était difficile pour lui", a reconnu Ronald Koeman. "Mais c’est un attaquant fantastique, l’un des meilleurs."

Et un de ceux qui font le bonheur des parieurs. Deux d’entre eux qui avaient misé sur l’identité de sept autres buteurs ont empoché grâce à lui plus de 190.000 euros…