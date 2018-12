Invisible lors de la défaite à Liverpool ce dimanche (3-1), Romelu Lukaku a de nouveau fait un plébiscite... à son encontre. Ryan Giggs a lâché une petite pique au terme de la rencontre, qui relègue à 19 points les Mancuniens des leaders de Premier League. "Avant, nous disposions d'attaquants de la trempe d'Eric Cantona qui pouvaient la mettre au fond sur des demi-occasions", pointe le sélectionneur du pays de Galles. "Désormais, notre attaque se compose de joueurs comme Lukaku, qui gâchent tout et ne parviennent même à bénéficier des bonnes séquences réalisées par l'équipe."





Le constat est sévère et il doit néanmoins être relativisé. Certes, le Diable rouge n'a pas touché énormément de ballons au cours des nonante minutes à Anfield (seulement sept dans la moitié de terrain des Reds), mais la faute lui en incombe-t-elle à 100 % ? Ses partenaires ont été incapables de créer du jeu, se contentant de défendre avec deux lignes très resserrées aux abords de leur boîte, Lukaku devant camper à près de 60-70 mètres du but d'Alisson. C'est donc véritablement la philosophie de José Mourinho qui a failli, Man United concédant 36 tirs sur la rencontre, soit plus que n'importe quelle équipe depuis le début de saison.





Pour Gary Neville, les torts sont donc à mettre sur les épaules du coach portugais. "José Mourinho finira par partir et j'espère que ce sera en fin de saison", prédit le consultant de Sky Sports. "C'est incroyable de voir que la direction du club lui ait proposé un contrat à long terme, tout en sachant ce qui se passe à chaque fois lors des troisièmes saisons au sein des clubs qu'il a coachés. Avec Mourinho, le club erre sans but et ne sait pas quoi faire. Le virer maintenant coûterait une fortune."