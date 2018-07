Leurs vacances ont officiellement débuté il y a seize jours. Depuis le 16 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, Marouane Fellaini et Romelu Lukaku sont en vacances, comme tous les autres Diables Rouges. Les deux sont partis au même endroit (mais pas ensemble), à Los Angeles, aux États-Unis. Des congés bien mérités après une saison qui a duré 332 jours pour les deux Diables Rouges de Manchester United qui avaient démarré leur saison le 13 août 2017.

Vu la dépense physique et mentale, les mondialistes de United étaient donc, cette année, dispensés de la tournée américaine de l’équipe : les deux Diables, Paul Pogba, ainsi que les Anglais Jesse Lingard, Phil Jones et Marcus Rashford. Conséquence, José Mourinho se retrouve sans plusieurs de ses cadres. Et la défaite de samedi soir face à Liverpool (4-1) a fait déborder le vase de l’entraîneur portugais. "Les joueurs de mon équipe qui ont disputé la Coupe du Monde devraient songer à raccourcir leurs vacances pour aider l’équipe épuisée et pour préparer le début de la saison de Premier League ", a lancé le Special One. "J’espère que les garçons prennent soin d’eux parce que pour le début de la saison nous allons avoir des ennuis."

Et le Portugais a incité ses joueurs à prendre exemple sur Rashford et Jones, qui ont décidé d’écourter leurs vacances et de revenir plus tôt. Pour Lukaku, Fellaini, Pogba et Lingard, l’accueil risque donc d’être particulier au retour des congés. Mais cela ne devrait pas les empêcher de profiter de leur dernière semaine de repos. Les quatre joueurs sont attendus - après trois semaines de congés - lundi prochain à Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United. Autant dire qu’ils seront sans doute un peu justes pour débuter la Premier League le vendredi qui suit (10/08) face à Leicester.